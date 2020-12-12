Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray ocak ayında iç transferde 2 önemli yıldızı ile de imzaları atacak. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Emre Akbaba ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın da kontratını yenileyecek.

Yeni tip Koronavirüs salgının yarattığı ekonomik sıkıntının etkilerini azaltmak için pandemi nedeniyle kulübün talep ettiği indirimi kabul eden iki yıldızının da yeni sözleşmesinde indirime gidecek.

Sözleşmelerinde yüzde 30 indirim yapılacak

Hürriyet'in haberine göre; hem Fernando Muslera hem de Emre Akbaba Galatasaray ile imzalayacakları yeni kontratlarında yüzde 30’un üzerinde fedakarlık yapacak. İki oyuncunun bu tavırlarıyla takım arkadaşlarına da örnek olması bekleniyor.

Muslera, yeni sözleşmeyle sahalara dönecek

2021 Mayıs ayında kontratı sona erecek olan Muslera’nın 3 milyon 575 bin euro olan garanti ücretinde pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gidilerek bu rakam 3 milyon euroya düşürülmüştü.



6 aydır sahalardan uzak kalan Uruguaylı kaleciye Galatasaray’ın 2 yıllık yeni sözleşme ve garanti ücretinin de 2.2 milyon euroya düşürülerek imzaları atmayı planladığı öğrenildi.

Emre Akbaba'nın sözleşmesi liraya çevrilecek

Babel, Arda, Belhanda gibi yıldızların yokluğunda eline geçen şansı iyi kullanan Emre kendisine olan güveni de yeniden tazeledi. 1 milyon 750 bin euro garanti ücreti olan ancak sözleşmesindeki döviz kuru sabitlenen Emre Akbaba’nın ücreti artık Türk Lirası'na çevrilecek.



Türk Lirası üzerinden yeni sözleşme sunulacak olan Emre’ye 7.5 milyon TL garanti ücret teklif etmesi bekleniyor.