Galatasaray'da localar boş kaldı

Bu sezon ilk kez haftalık satış yapılan Aytemiz Alanyaspor maçında 400 kişi koltuk kiralarken, bugünkü Ankaragücü karşılaşmasında bu rakam 320 olarak gerçekleşti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süre seyircisiz oynanan Süper Lig’de stadyumlar kapılarını 2 hafta önce açmış ve localara yüzde 50 oranında taraftar alımına izin çıkmıştı. İlk kez önceki hafta Alanyaspor maçında loca satan Galatasaray Kulübü, beklediği ilgiyle karşılaşmadı.



Hürriyet'in haberine göre; Türk Telekom Stadı’nda sezon öncesi satılan 101 locanın dışında kalan 97 locayı haftalık olarak satışa sunan sarı kırmızılılar 400 adet satabildi.

Galatasaray'ın bugün oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için de düne dek toplam 320 kişinin loca kiraladığı belirtildi.



Taraftarlar, kişi başı 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişen locaların fiyatlarını pahalı bulduklarını belirtirken, yönetim bu konuda geri adım atmadı ve fiyatlarda herhangi bir indirime gitmedi.