Galatasaray'da iki Koronavirüs vakası!

Galatasaray Kulübü, futbol takımına uygulanan Koronavirüs testlerinin ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.