Galatasaray'da iki isim yolcu

Galatasaray’da yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Sofiane Feghouli ve Ryan Babel’le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan iki tecrübeli futbolcu için yolun sonu gözüküyor.

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Radamel Falcao ile vedalaşabilmişti.



Galatasaray'da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar bu operasyonla 4-5 milyon euro tasarruf sağlamayı planlarken, iki oyuncunun ayrılmasıyla beraber kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.

Ömer Bayram daha fazla süre alacak

Sarı-kırmızılılarda Ömer Bayram artık daha fazla süre alacak. Fatih Terim, sol bekte ofansif yönünün daha etkili olması nedeniyle Van Aanholt’un yerine Ömer Bayram’ı daha çok kullanma kararı aldı.

Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı sahaya giren ve sergilediği performansla dikkatleri çeken Ömer Bayram, Mustafa Muhammed’in golünde de asist yapmıştı.