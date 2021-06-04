Galatasaray'da gündem Halil Akbunar

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Halil Akbunar’ı transfer listesine aldı.

Galatasaray kadroyu yerlileştirmek istiyor. Futbol federasyonunun yaptığı “yabancı futbolcu sayısı” açıklamasından sonra sarı-kırmızılılar, transfer politikasını değiştirdi. Yönetim, kadroyu yerli futbolcularla takviye etmek için girişimlerini sürdürüyor. Listenin ilk sırasında, Göztepe forması giyen Halil Akbunar var. Geçen sezon başında da Galatasaray'ın gündeminde yer alan Halil, milli takımın geniş kadrosunda olmasına rağmen 26 kişilik ekibe dahil edilmemişti.

Milli futbolcu için Göztepe kulübü ile temaslar başladı. İzmir temsilcisinin Halil için yaklaşık 3 milyon euro civarında bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu ile Bundesliga ekibi Wolfsburg’un da ilgilendiği öğrenildi. Halil Akbunar bu sezon Göztepe formasıyla 40 lig maçında 9 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu için de görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan 2 milli futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

Kaan Ayhan’ın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken, yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruyor. Yönetim, Brentford’un 10 milyon euroluk bonservis ücreti belirlediği Halil Dervişoğlu'nu ise 1 sezon daha kiralamak istiyor.