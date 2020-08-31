Galatasaray'da Emre Akbaba şoku!

24 Temmuz’da ligin son haftasında Antalya’da sağ arka adalesinden sakatlanan Emre Akbaba'nın 2 ay sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Takımdaki ilk 2 senesinde sakatlıktan çok çeken Emre, Galatasaray'daki üçüncü sezonuna da sıkıntıyla girdi.

İki haftadır Florya'da takımdan ayrı olan yıldız futbolcunun eylül ayını kaçırdığı ortaya çıktı. Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına yetişemeyecek Emre, ekim ayında takımla çalışmalara başlayacak ve dönüş süresi iki ayı bulacak.

İki kez ayağı kırıldı

Galatasaray'a transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı.



Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.