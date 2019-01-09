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Spor

Galatasaray çift idman yaptı

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya Belek'teki çalışmalarına çift antrenmanla devam etti

09 Ocak 2019 23:50

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugün Antalya Belek\'teki çalışmalarına çift antrenmanla devam etti.
Günün sabah yapılan ilk antrenmanına salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sarı kırmızılı takım daha sonra sahada topla teknik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Akşamüstü gerçekleştirilen ikinci antrenmanda ise altı gruba ayrılan sarı kırmızılı takım ayak tenisi oynadı.
Galatasaray, Belek\'teki çalışmalarını yarın yapacağı çift antrenmanla tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenman

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