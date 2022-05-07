Galatasaray, Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Avrupa kupaları için mücadele eden Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da Emre Kılınç cezalı, Omar ve Marcao belirsiz

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları sonrası saha çalışmalarına başlayan Marcao, Omar Elabdellaoui ve Inaki Pena'nın durumları ise son yapılacak antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt ve Ryan Babel de kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Adana Demirspor maçında görev alamayacak.

Başakşehir'de beş oyuncu ceza sınırında

Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım, Alexandru Epureanu, Tolga Ciğerci ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Beş oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İlk 11'ler

Başakşehir: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lucas Lima, Tolga, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Cicaldau, Kerem, Mohamed.