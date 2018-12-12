Galatasaray, Avrupa Ligi'nde

Galatasaray - Porto: 2-3

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Onyekuru), Fernando, Feghouli (Dk. 89 Muğdat Çelik), N\'diaye, Rodrigues, Eren Derdiyok

PORTO: Casillas - Maxi Pereira, Diogo Leite, Felipe, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira (Dk. 82 Awaziem), Hernani, (Dk. 73 Jorge), Lopez (Dk. 72 Andre Pereira), Marega

GOLLER: Dk. 45+1 (P) Feghouli, Dk. 65 Eren Derdiyok (Galatasaray) - Dk. 17 Felipe, Dk. 42 (P) Marega, Dk. 57 Oliveira (Porto)

SARI KARTLAR: Fernando (Galatasaray) - Marega (Porto)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta müsabakasında Galatasaray sahasında Porto\'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım bu skora rağmen, Lokomotiv Moskova\'nın deplasmanda Schalke\'ye 1-0 yenilmesiyle grubu 3\'üncü sırada noktaladı ve UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmaya hak kazandı. Porto\'ya galibiyeti getiren golleri 17\'nci dakikada Felipe, 42\'nci dakikada penaltıdan Marega ve 57\'nci dakikada Oliveira kaydederken, Galatasaray\'ın gollerini 45+1\'inci dakikada penaltıdan Feghouli ve 65\'inci dakikada Eren Derdiyok attı. Feghouli, 67\'nci dakikadaki penaltı atışını ise gole çeviremedi. Galatasaray, Porto\'ya 3-2 mağlup olarak 4 puanda kalırken, Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımı, deplasmanda Schalke 04\'e 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı. Bu sonuçlarla grubu 3\'üncü sırada noktalayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmaya hak kazandı.

10\'uncu dakikada Porto savunmasından seken topla ceza sahası içinde buluşan Eren\'in vuruşunda Casillas topu çeldi. Seken topa Rodrigues\'in vuruşunu Porto savunması topu çizgiden çıkarttı. Bu pozisyonda Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığına dair sarı kırmızılı oyuncular itirazda bulunurken, hakem Kulbakov oyunu bir süre durdurdu. Yardımcılarına danışan Kulbakov, penaltı kararına hükmetmedi.

14\'üncü dakikada Feghouli sağ kanattan ceza sahasına girerken ortaladı, altıpasta topa dokunan Eren meşin yuvarlağı dışarı yolladı.

17\'nci dakikada Telles\'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bomboş kafayı vuran Felipe, ağları sarstı: 0-1.

40\'ıncı dakikada Porto penaltı kazandı. Hernani topla ceza sahasının solunda buluştu ve Mariano\'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.

42\'nci dakikada topun başına geçen Marega, meşin yuvarlakla Muslera\'yı farklı köşelere gönderdi: 0-2.

45\'inci dakikada Rodrigues, N\'diaye\'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluştu ve yerde kaldı. Hakem Kulbakov bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+1\'inci dakikada topun başına geçen Feghouli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Porto\'nun 2-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

49\'uncu dakikada kendisine atılan uzun topu kontrol eden Eren, topu çekti ve ceza yayı üzerinde bulunan Rodrigues\'e pasını aktardı. Meşin yuvarlağa gelişine bir vuruş yapan Rodrigues\'in şutu Casillas\'ta kaldı.

56\'ncı dakikada Maicon topu sağ kanatta bulunan Mariano\'ya, Mariano ise sağ kanattan bindiren Feghouli\'ye attı. Feghouli\'nin yerden sert ortasına boş pozisyondaki Onyekuru\'nun vuruşu auta gitti.

57\'nci dakikada Hernani sağ kanattan ceza sahası son çizgisine indi ve topu altıpas üzerindeki Oliveira\'ya attı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

59\'uncu dakikada Feghouli sağ taraftan köşe vuruşunu kullandı, ceza sahası içerisinde seken topla buluşan Eren topu üstten dışarı gönderdi.

65\'inci dakikada Rodrigues\'in sağ kanattan içeri sert kestiği ortaya dokunan Eren topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

66\'ncı dakikada Feghouli\'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rodrigues rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

67\'nci dakikada topun başına geçen Feghouli, topu üst direğe nişanladı.

79\'uncu dakikada Feghouli - Rodrigues - Nagatomo paslaşmasında top Nagatomo\'nun önünde kaldı. Ceza sahası içerisine giren Nagatomo topu penaltı noktasına çevirdi ancak savunma meşin yuvarlağa müdahale etti.

EREN DERDİYOK\'A TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Porto\'ya karşı birçok gol pozisyonundan yararlanamayan Eren Derdiyok\'a tepki gösterdi. Sezon başında Gomis\'in takımdan ayrılmasıyla takımdaki tek santrfor olan ve gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktasında bulunan Eren Derdiyok, Porto karşılaşmasında da tepkiye maruz kaldı. 59\'uncu dakikada kaçırdığı golün ardından tribünler tarafından ıslıklanan Eren\'e, attığı golün ardından yapılan anonsta da tepki gösterildi.

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