Galatasaray Ankara'da zorlanmadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 25 sayı farkla 92-67 yendi.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Tyus, Göksenin Köksal, Ege Arar ve Sinan Güler'in basketleriyle 3. dakikada 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. Shorter ile ilk sayılarına ulaşan başkent ekibi, pota altı savunmasında sıkıntı yaşayınca, sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada farkı 14 sayıya (2-16) çıkardı ve çeyreği 26-6 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Shorter ve Hummer ile etkili olan rakibine Pleiss-Diebler ikilisiyle karşılık veren Galatasaray Odeabank, 13. dakikayı 36-16 önde geçti. Diebler ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayan İstanbul temsilcisi, farkın kapanmasına izin vermeyerek soyunma odasına 21 sayı farkla 52-31 üstün gitti.

Galatasaray Odeabank, 3. çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu. Dentmon, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan sarı-kırmızılılar, Ege Arar'ın da pota altı sayılarıyla 11-4'lük seri yakalayarak 25. dakikada farkı 28 sayıya (35-63) çıkardı. Diebler ve Thompson'ın sayılarıyla kontrolü elinde tutan İstanbul ekibi, final periyoduna 35 sayılık (39-74) farkla girdi.

Final çeyreğinde de 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden Galatasaray Odeabank, forma giyen tüm oyuncularının sayı attığı karşılaşmanın 35. dakikasına 81-54 önde girdi ve sahadan 92-67 galip ayrıldı.

TED Ankara Kolejliler: 67 - Galatasaray Odeabank: 92

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ahmet Tatlıcı

TED Ankara Kolejliler: Thomas 2, Carter 5, Shorter 18, Hummer 17, Morrison 17, Yiğit Sarıkaya 6, Taylan Süerkip 2, Can Coşkun, Atilla Dağdelen, İsmail Yiğit Yüceer

Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic 5, Tyus 8, Ege Arar 7, Sinan Güler 3, Göksenin Köksal 7, Dentmon 10, Thompson 10, Diebler 15, Can Korkmaz 6, Pleiss 16, Orhan Hacıyeva 5

1. periyot: 6-26

Devre: 31-52

3. periyot: 39-74