T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Ankara'da zorlanmadı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 25 sayı farkla 92-67 yendi

27 Kasım 2016 21:55

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 25 sayı farkla 92-67 yendi.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Tyus, Göksenin Köksal, Ege Arar ve Sinan Güler'in basketleriyle 3. dakikada 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. Shorter ile ilk sayılarına ulaşan başkent ekibi, pota altı savunmasında sıkıntı yaşayınca, sarı-kırmızılı takım, 6. dakikada farkı 14 sayıya (2-16) çıkardı ve çeyreği 26-6 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Shorter ve Hummer ile etkili olan rakibine Pleiss-Diebler ikilisiyle karşılık veren Galatasaray Odeabank, 13. dakikayı 36-16 önde geçti. Diebler ile 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakalayan İstanbul temsilcisi, farkın kapanmasına izin vermeyerek soyunma odasına 21 sayı farkla 52-31 üstün gitti.

Galatasaray Odeabank, 3. çeyreğe de iyi başlayan taraf oldu. Dentmon, Göksenin Köksal ve Emir Preldzic ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan sarı-kırmızılılar, Ege Arar'ın da pota altı sayılarıyla 11-4'lük seri yakalayarak 25. dakikada farkı 28 sayıya (35-63) çıkardı. Diebler ve Thompson'ın sayılarıyla kontrolü elinde tutan İstanbul ekibi, final periyoduna 35 sayılık (39-74) farkla girdi.

Final çeyreğinde de 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden Galatasaray Odeabank, forma giyen tüm oyuncularının sayı attığı karşılaşmanın 35. dakikasına 81-54 önde girdi ve sahadan 92-67 galip ayrıldı.

TED Ankara Kolejliler: 67 - Galatasaray Odeabank: 92 
Salon: Ankara 
Hakemler: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ahmet Tatlıcı 
TED Ankara Kolejliler: Thomas 2, Carter 5, Shorter 18, Hummer 17, Morrison 17, Yiğit Sarıkaya 6, Taylan Süerkip 2, Can Coşkun, Atilla Dağdelen, İsmail Yiğit Yüceer 
Galatasaray Odeabank: Emir Preldzic 5, Tyus 8, Ege Arar 7, Sinan Güler 3, Göksenin Köksal 7, Dentmon 10, Thompson 10, Diebler 15, Can Korkmaz 6, Pleiss 16, Orhan Hacıyeva 5 
1. periyot: 6-26 
Devre: 31-52 
3. periyot: 39-74

 

ETİKETLER

Galatasaray OdeabankAnkara Ted KolejiSpor Toto Basketbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24