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Galatasaray Ankara'da

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Osmanlıspor ile yapacağı karşılaşma için Ankara'ya geldi

17 Aralık 2016 21:06

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Futbolculara sevgi gösterilerinde bulunun taraftarlar, ayrıca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaparak, terör olaylarına tepki gösterdi.

Galatasaray kafilesi, havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti. Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ün bulunmadığı sarı-kırmızılı takımın 18 kişilik maç kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, Serdar Aziz, Hamit Altıntop, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Martin Linnes, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Osmanlıspor-Galatasaray maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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