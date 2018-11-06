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Spor

Galatasaray Almanya'da kayıp

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Schalke 04'e 2-0 yenildi

06 Kasım 2018 18:34

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Veltins Arena'da oynanan karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla birlikte son oynadığı beş resmi maçında da galibiyet elde edemedi.

Maça şok bir golle başlayan Galatasaray henüz 4. dakikada geriye düştü. Kaleci Muslera'nın elinden kaçırdığı topu tamamlayan Burgstaller, Schalke'yi öne geçiren isim oldu. İlerleyen dakikalarda Onyekuru, Rodrigues ve Sinan Gümüş'le tehlikeler yaratan Cimbom, buna karşın aradığı golü bulamayınca devreye 1-0 geride girdi. 

İkinci yarıya Linnes - Ömer Bayram değişikliğiyle başlayan Galatasaray, Mark Uth'un 57. dakikada topu ağlara göndermesiyle kalesinde ikinci golü gördü. Sarı-kırmızılıların kalan dakikalardaki çabaları gol için yeterli olmayınca Schalke maçı 2-0 kazandı.

Mücadelenin kalanında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasray 4 puanada kalırken Schalke 04 puanın 8'e çıkardı.

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