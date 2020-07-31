T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'a Maicon müjdesi

31 Temmuz 2020 08:13

Galatasaray ile Suudi Arabistan kulübü Al Nassr arasında Maicon pazarlığı sona erdi. Al Nassr kulübü, Maicon'un bonservisinin Galatasaray'dan alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.

Maicon’un bonservisi için Galatasaray'ın kasasına 3 milyon Euro girmesi bekleniyor. Galatasaray, daha önce kiralama bedeli olarak da 1.7 milyon Euro almıştı. 

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Maicon’dan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefliyor.

ETİKETLER

galatasaraymaiconal nassrgalatasaray transfer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24