Galatasaray'a Maicon müjdesi

Galatasaray ile Suudi Arabistan kulübü Al Nassr arasında Maicon pazarlığı sona erdi. Al Nassr kulübü, Maicon'un bonservisinin Galatasaray'dan alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Baghlaf, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı.

Maicon’un bonservisi için Galatasaray'ın kasasına 3 milyon Euro girmesi bekleniyor. Galatasaray, daha önce kiralama bedeli olarak da 1.7 milyon Euro almıştı.

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonunda Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 45 Süper Lig maçında 6 gole imza atmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Maicon’dan gelecek parayı transferde kullanmayı hedefliyor.