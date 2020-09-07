Galatasaray'a Kevin Strootman önerisi

Taraftarlarının orta saha transferi beklediği Galatasaray, bir yandan ‘scout' ekiplerinin raporlarını beklerken, diğer taraftan da menajerlerin önerdiği isimleri inceliyor. ‘Fırsat transferi' olarak gözüken bu isimlere Kevin Strootman da eklendi.

Birkaç sezon önce Avrupa'nın en önde gelen orta saha oyuncularından biri olan Strootman, 2013'te 18 milyon Euro'ya Roma'ya, 2018'de ise 25 milyon Euro'ya Marsilya'ya transfer olmuştu.



Menajerler, 30 yaşındaki orta sahanın kiralanabileceğini Galatasaray yönetimine iletti. Sarı- kırmızılı idareciler ise bu oyuncuyu hem Fatih Terim ve ekibine sundu hem de mali şartlarının araştırılmasına başladı.



Geçen sezon 30 maçta 2 gol-4 asist üreten Strootman, başlayan Fransa Ligi'nde de bu sezon bir maça çıktı.