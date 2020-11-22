Galatasaray'da Alexis Sanchez iddiası

İtalya Seria A ekiplerinden İnter'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexis Sanchez'in Galatasaray'a geleceği iddia edildi.

Fichajes'in haberine göre Inter'de Lukaku ve Martinez'in gölgesinde kalan Alexis Sanchez'in yeni durağının İstanbul olabileceği, özellikle Galatasaray'ın bu transferde önde olduğu belirtildi.

Barcelona ve Arsenal'den sonra önce Manchester United, daha sonra Inter'de aradığını bulamayan Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

31 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon Inter formasıyla 7 maça çıkarken gol atamadı, 2 asist yaptı.