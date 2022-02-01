Galatasaray 5 eksikle Antalya'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi Antalya'da kısa bir hazırlık dönemi geçirecek Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Domenec Torrent şu isimleri kafileye dahil etti:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Inaki Pena, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Berk Balaban.