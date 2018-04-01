Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk (Dk. 90 Tolga), Feghouli, Belhanda (Dk. 85 Sinan), Rodrigues (Dk. 83 Yasin), Gomis

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan (Dk. 56 N\'doye), Novak, Okay, Kucka, Sosa (Dk. 69 Olcay), Abdülkadir (Dk. 81 Rodallega), Yusuf, Burak

GOLLER: Dk. 7 Feghouli, Dk. 60 Gomis (Galatasaray) - Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Donk, Muslera (Galatasaray) - Sosa, Hubocan, Uğur (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig 27\'nci hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor\'u 2-1 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7\'nci dakikada Sofiane Feghouli ve 60\'ıncı dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Trabzonspor\'un tek golü ise 90+1\'inci dakikada Juraj Kucka\'dan geldi. Galatasaray bu galibiyetle puanını 57\'ye yükselterek 27\'nci haftayı lider kapatırken, Trabzonspor 42 puanla 5\'inci sırada kaldı.

7\'nci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano ceza sahası içerisinde topla buluştu ve pasını Feghouli\'ye aktardı. Altıpas içerisinde topa dokunan Feghouli ağları sarstı.

16\'ncı dakikada Selçuk İnan topu ceza sahası içerisine kesti. Topla buluşan Gomis\'in vuruşu savunmadan sekti. Seken meşin yuvarlağa Selçuk sert vurdu, top direk dibinden auta gitti.

29\'uncu dakikada Belhanda, Feghouli\'nin ortasında savunmadan seken top ile buluştu ve şutunu çekti, kaleci Onur yatarak topun sahibi oldu.

34\'üncü dakikada Rodrigues topla buluştu ve Gomis ile duvar pası yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodrigues\'in şutu savunmadan döndü.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

52\'nci dakikada Yusuf takım arkadaşının pasında Muslera ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun ayağının dışı ile yaptığı vuruşu Muslera son anda çıkarttı.

55\'inci dakikada bordo mavili takım kontra atak yakaladı. Okay\'ın uzun pasında topla buluşan Kucka bir süre topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı, Muslera topa sahip oldu.

60\'ıncı dakikada Trabzonspor savunmasına baskı yapan Gomis istediğini aldı ve Okay\'dan topu kaparak ceza sahası içerisine girdi. Topu Onur\'un üzerinden aşırtan Fransız golcü, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

63\'üncü dakikada Yusuf\'un uzaktan şutunu Muslera kontrol etti.

73\'üncü dakikada Belhanda sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve topu ceza sahası yayı üzerinde bulunan Gomis\'e yolladı. Gomis\'in vuruşu üstten auta gitti.

78\'inci dakikada Donk\'un pasında Gomis tek dokunuş ile meşin yuvarlağı Feghouli\'ye bıraktı. Cezayirli oyuncunun vuruşu direkten dışarı çıktı.

90+2\'nci dakikada Trabzonspor, Kucka\'nın orta sahadan kullandığı serbest vuruştan kaydettiği muhteşem gol ile maçta durumu 2-1\'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı.

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