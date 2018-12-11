Galatasaray - Porto maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında Portekiz\'in Porto takımı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 20.55\'te başlayan müsabakada Belaruslu Aleksei Kulbakov düdük çaldı. Kulbakov\'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlendi.

GALATASARAY, AVRUPA LİGİ İÇİN SAHADA

Şampiyonlar Ligi D Grubu\'na Lokomotiv Moskova galibiyetiyle başlayan ancak bu maçın sonrasında oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 5\'inci hafta oynadığı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldığı Lokomotiv Moskova maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi\'nde yoluna devam etme şansını yitirdi. Sarı kırmızılı takım Porto müsabakasını kazanması halinde grubu üçüncü sırada tamamlayacak ve Avrupa Ligi\'ne gidecek. Sarı kırmızılı takım, Porto karşılaşmasında beraberlik veya mağlubiyet alması halinde ise Lokomotiv Moskova\'nın Schalke 04 karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

TERİM\'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11\'inden 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, stoperde Ahmet Çalık yerine Maicon\'a görev verirken, orta sahada Selçuk İnan yerine Fernando\'yu, Muğdat Çelik yerine ise Donk\'u sahaya sürdü. Terim, Çaykur Rizespor maçında Selçuk İnan\'ın orta sahadaki partneri olan Feghouli\'yi ise Onyekuru\'nun yerine sağ kanatta kullandı.

Cezalı olan Serdar Aziz ve sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş, Porto maçı kadrosunda yer almadı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, N\'diaye, Rodrigues, Eren Derdiyok ilk 11\'i ile çıktı.

CONCEİÇAO 6 İSMİ DEĞİŞTİRDİ

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise takımının Portimonense ile oynadığı lig karşılaşmasının ilk 11\'inde 6 değişiklik yaptı. Portimonense maçında görev yapan Militao, Corona, Torres, Tiquinho, Otavinho ve Brahimi, Galatasaray karşısında ilk 11\'de yer almazken, bu isimlerin yerine Leite, Pereira, Oliveira, Herrera, Adrian ve Hernani forma giydi.

Porto sahaya; Casillas, Pereira, Diogo Leite, Telles, Danilo, Herrera, Oliveira, Hernani, Lopez, Marega ilk 11\'i ile çıktı.

GALATASARAY TARAFTARI TELLES\'İ UNUTMADI

Galatasaray ile Porto arasındaki müsabaka öncesi sarı kırmızılı taraftarlar eski futbolcuları Alex Telles\'i unutmadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Galatasaray\'a katılan ve 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Porto\'nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Galatasaray\'a karşı ilk kez Türk Telekom Stadyumu\'nda resmi maça çıktı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Alex Telles\'i tribünlere çağırarak alkışladı.

LINNES VE DONK SARI KART SINIRINDA

Galatasaraylı futbolcular Martin Linnes ve Ryan Donk, Porto maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11\'de görev alan Donk ve yedek kulübesinde bulunan Linnes, Porto karşısında sarı kart gördükleri ve sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi\'nde yoluna devam etmesi halinde bir sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

