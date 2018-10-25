Galatasaray - Monaco: 85 - 86 

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Sergio Silva, Ingus Baumanis

GALATASARAY: Aaron Harrison 24, Tai Webster 15, Marko Arapovic 13, Göksenin Köksal 3, Zach Auguste 12, Nigel Hayes 5, Jaka Klobucar 9, Hasan Emir Gökalp 4, Ege Arar, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Erol Can Çinko

MONACO: Derek Needham 29, Elmedin Kikanovic 7, Yakuba Ouattara 24, Jarrod Jones 4, Luc Loubaki 2, Lazeric Jones 12, Ian Hummer 2, Remi Barry 6, Georgi Joseph, Paul Lacombe

1\'İNCİ PERİYOT: 25 - 22

DEVRE: 41 - 41

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62 - 65

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS Eurocup 4\'üncü hafta mücadelesinde Sinan Erdem Spor Salonu\'nda AS Monaco ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 86-85\'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Monaco\'dan Derek Needham oldu.