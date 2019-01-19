Galatasaray - MKE Ankaragücü maçından notlar

- Yeni transferlerden Marcao 11\'de, Emre yedek kulübesinde

- Sinan Gümüş forvet olarak görev yaptı

- Mustafa Kaplan, Ankaragücü\'nün başında ilk maçına çıktı

- Taraftarlardan transfer tepkisi

- Terim\'siz son lig maçı

- U21\'de kazanan Galatasaray

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü\'nü konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19.00\'da başlayan karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy\'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken üstlendi.

YENİ TRANSFER MARCAO İLK 11\'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz\'in Chaves takımından 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Brezilyalı stoper Marcao\'ya ikinci yarının ilk maçında ilk 11\'de şans verdi. Marcao\'ya stoper hattında vatandaşı Maicon eşlik ederken, savunmanın sağ kanadında da yine başka bir Brezilyalı Mariano görev aldı. Sol bekte ise Asya Kupası nedeniyle kadroda olmayan Yuto Nagatomo yerine Martin Linnes forma giydi. Bir diğer yeni transfer Emre Taşdemir ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

SİNAN GÜMÜŞ FORVET OLARAK GÖREV YAPTI

Galatasaray\'da sezon başından bu yana çözüme kavuşturulamayan forvet problemi ise MKE Ankaragücü mücadelesinde de Terim\'in elini zorlaştırdı. Sezona takımdaki tek santrfor olarak başlayan Eren Derdiyok\'un kadro dışı bırakılmasının ardından bu bölgede oyuncu bulmakta zorlanan deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü karşılaşmasında Sinan Gümüş\'e bu pozisyonda görev verdi. Sinan Gümüş\'ün arkasında Feghouli, Belhanda ve Onyekuru görev alırken, orta saha ikilisi olarak ise N\'Diaye ve Fernando sahaya çıktı.

Öte yandan sarı kırmızılı takımın ilk 11\'inde tek Türk isim olarak Sinan Gümüş yer aldı.

Galatasaray\'ın MKE Ankaragücü karşılaşmasındaki ilk 11\'i şu şekilde: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, N\'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Sinan Gümüş.

MUSTAFA KAPLAN, ANKARAGÜCÜ\'NÜN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

MKE Ankaragücü\'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, sarı lacivertli ekibin başındaki ilk maçına Galatasaray mücadelesi ile çıktı. Sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan, daha sonra deneyimli teknik adam ile yollarını ayırarak takımın başına Bayram Bektaş\'ı getiren Ankaragücü, devre arasında Bektaş ile de ayrılık yaşadı ve Mustafa Kaplan ile anlaştı. Kaplan yeni takımının başındaki ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, MKE Ankaragücü mücadelesi öncesinde yönetime \'transfer\' tepkisi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, forvet transferinin henüz yapılmamasından dolayı yönetime tepkisini dile getirirken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak\'a yönelik, \"Transfer nerede\" tezahüratında bulundu.

TERİM\'SİZ SON LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig\'de bu sezon son kez oyuncularını yalnız bırakacak. Fenerbahçe mücadelesinin ardından aldığı önce 7, sonrasında 3 maçlık cezaların ardından sarı kırmızılı takımın çıktığı 8 lig ve kupa maçında takımını yalnız bırakan deneyimli teknik adam, MKE Ankaragücü ve Boluspor mücadelelerinin ardından oynanacak Göztepe maçı ile yeşil zemine geri dönecek. Öte yandan aynı mücadelenin ardından 8 maçlık ceza alan antrenör Hasan Şaş ise cezasını tamamlayarak MKE Ankaragücü maçında kulübedeki yerini aldı.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray kendi sahasında MKE Ankaragücü\'nü 5-1 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Recep Gül, Malik Karaahmet, Furkan Anık (KK), Metehan Mertöz ve Ferhan Evren kaydetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu mücadeleyi tribünden takip etti.

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