Galatasaray - Keçiörengücü: 1 - 1 

İSTANBUL,(DHA)
STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar
GALATASARAY: İsmail - Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus (Dk. 86 Malik), Atalay (Dk. 77 Ali Yavuz), Muğdat
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin - Abdulkadir, Cihan (Dk. 84 Hakan), Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan (Dk. 46 Devrim), Seçkin (Dk. 84 Burak), Taha, Sertaç
GOLLER: Dk. 65 Yunus (Galatasaray) - Dk. 85 Taha (Keçiörengücü)
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü\'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1\'lik skorla sona erdi. Galatasaray\'ın golünü 65\'inci dakikada Yunus Akgün kaydederken, konun Keçiörengücü\'nün golü ise 85\'inci dakikada Taha\'dan geldi.