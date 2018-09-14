Galatasaray - Kasımpaşa maçından notlar

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 5\'inci haftanın açılış karşılaşmasında ligin ikinci sırasında bulunan Galatasaray kendi sahasında lider Kasımpaşa\'yı konuk etti. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 21.00\'de başlayan mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım\'ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez üstlendi.

OZAN KABAK İLK KEZ İLK 11\'DE

Galatasaray\'ın altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcu Ozan Kabak, ilk kez sarı kırmızılı formayla bir maça ilk 11\'de çıktı. Maicon\'un sakatlığı, Ahmet Çalık\'ın ise düşük formu nedeniyle şans bulan Ozan Kabak, kariyerinde ilk kez Galatasaray forması ile resmi bir maça ilk 11\'de çıkma başarısı gösterdi.

TERİM\'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Trabzonspor ile oynadığı Süper Lig 4\'üncü hafta mücadelesinin ilk 11\'inden 6 değişikliğe gitti. Bordo mavili takım karşısında 4-0\'lık ağır bir mağlubiyet alan kadronun yarısından fazlasını değiştiren deneyimli teknik adam, Mariano yerine Linnes\'i, sakatlığı bulunan Maicon ve Ahmet yerine Serdar ve Ozan\'ı, Fernando yerine Donk\'u, cezalı Belhanda yerine N\'diaye\'yi ve Onyekuru yerine ise Rodrigues\'i ilk 11\'de sahaya sürdü. Sarı kırmızılı takım sahaya Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, N\'diaye, Rodrigues, Emre, Sinan, Eren ilk 11\'i ile çıktı.

ÖZDEŞ TEK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Ligin ilk 4 haftasında aldığı 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Kasımpaşa\'da teknik direktör Kemal Özdeş, MKE Ankaragücü maçının 11\'inde tek değişikliğe gitti. Ligin 3\'üncü haftasında oynanan Ankaragücü maçına ilk 11\'de başlayan Tarkan Serbest\'in yerine Galatasaray karşısında David Pavelka forma giydi.

Kalede ilk 4 maçta olduğu gibi Ramazan Köse\'ye forma şansı veren Özdeş, savunma dörtlüsünü Popov, Veysel, Youssef ve Veigneau\'den oluşturdu. Savunmanın önünde Pavelka ve Sadiku ikilisi forma şansı bulurken, hücum bölgesinde İlhan, Eduok ve Trezeguet ilk 11\'de yer buldu. Kemal Özdeş forvette ise ilk 4 haftada attığı 6 golle takımını sırtlayan Mbaye Diagne\'ye görev verdi.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Galatasaray\'ın \'Taçsız Kral\' lakaplı efsane futbolcusu Metin Oktay, Kasımpaşa maçı öncesinde unutulmadı. Dün ölümünün 27\'nci yılında kabri başında anılan Metin Oktay için karşılaşma öncesinde skorbordlarda video gösterimi gerçekleştirildi. Videoda, Metin Oktay\'ın Galatasaray formasıyla çıktığı maçlardan kısa görüntüler yer aldı.

ASLAN\'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligin 5\'inci hafta karşılaşmasında Kasımpaşa\'yı ağırladı. Son şampiyon Galatasaray, geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmezken, bu sezon evinde oynadığı iki lig maçında ise Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor\'u mağlup etmeyi başardı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray\'ın Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleye sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu\'nun büyük bölümünü dolduran Galatasaray taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. Az sayıda Kasımpaşa taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde mücadeleyi takip etti.

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