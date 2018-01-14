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Spor

Galatasaray - İlbank: 3-1

İSTANBUL,(DHA) -  SALON: Galatasaray Park HAKEMLER: Caner Çıldır, Aylin Nazire Turnaoğlu GALATASARAY: Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Aslı Kalaç, Seda Aslanyürek, Cansu Çetin, Jack (Buse Kayacan, Bihter Dumanoğlu, Kosheleva, Neslihan Demir Güler, Gamze A

14 Ocak 2018 19:55

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: Galatasaray Park
HAKEMLER: Caner Çıldır, Aylin Nazire Turnaoğlu
GALATASARAY: Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Aslı Kalaç, Seda Aslanyürek, Cansu Çetin, Jack (Buse Kayacan, Bihter Dumanoğlu, Kosheleva, Neslihan Demir Güler, Gamze Alikaya, Gizem Karadayı, Ruseva)
İLBANK: Eylül Karadaş, Mariana Aydın, Ceren Karagöl, Santos, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Aleyna Sevim, Selen Ursavaş, Zeynep Oturan, Pınar Begüm Özsu, Tuğçe Öcal, Melda Güler)
SETLER: 3-1 (17-25, 25-16, 25-20, 25-7)
SÜRE: 88 dakika (24, 21, 24, 19)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta maçında Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, İlbank\'ı 3-1 mağlup etti.
Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip İlbank oldu. Üst üste bulduğu sayılarla Galatasaray karşısında farkı açan İlbank, farkı 6 sayıya kadar yükseltti. Teknik molaya 7-12 önde giren İlbank, molanın ardından da üstünlüğünü sürdürdü. İlbank karşısında istediği oyunu oynayamayan sarı-kırmızılı ekip ilk seti 17-25 kaybetti.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Teknik molaya 12-11 önde giren Galatasaray , oyun üstünlüğünü ele alarak İlbank karşısında Kosheleva ve Neslihan\'ın bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. İkinci seti 25-16 kazanan Galatasaray karşılaşmada durumu 1-1\'e getirdi.
Üçüncü setin başı başa baş mücadele sahne oldu. 3-3\'lük eşitliğin ardından öne geçen konuk ekip İlbank karşısında bulduğu sayılarla anında karşılık veren Galatasaray, teknik molaya 12-7 üstün girdi. Molanın ardından farkın açılmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar üçüncü seti de 25-20 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. İlbank karşısında bulduğu sayılarla farkı açan evsahibi ekip, teknik molaya 8 sayı farkla 12-4 önde girdi. Farkı daha da açan Galatasaray, seti 25-7, maçı da 3-1 kazandı.

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