T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray - Igor Gorgonzola: 2-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Lauretu Stoica (Romanya) GALATASARAY: Jack, Gamze, Kosheleva, Ruseva, Neslihan, Rabadzhieva, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Seda, Nursevil, Aslı) IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeye

22 Mart 2018 01:25

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Lauretu Stoica (Romanya)
GALATASARAY: Jack, Gamze, Kosheleva, Ruseva, Neslihan, Rabadzhieva, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Seda, Nursevil, Aslı)
IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Camera, Enright, Zannoni (L) Bonafacio) 
SETLER: 21-25, 25-7, 25-16, 21-25, 10-15
SÜRE: 123 dakika (29, 25, 24, 31, 14)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6\'lı play-off turu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya\'nın Igor Gorgonzola takımına 21-25, 25-7, 25-16, 21-25 ve 10-15\'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan Felek HAKEMLER Vlastimil KovarLauretu Stoica Romanya GALATASARAY Jack Gamze Kosheleva Ruseva Neslihan Rabadzhieva GizemCansuSeda Nursevil Aslı IGOR GORGONZOLA NOVARA Piccinini Gibbemeyer Skorupa Plak Chirichella Egonu SansonnaVasilantonaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24