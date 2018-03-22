Galatasaray - Igor Gorgonzola: 2-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Vlastimil Kovar (Çekya), Lauretu Stoica (Romanya)

GALATASARAY: Jack, Gamze, Kosheleva, Ruseva, Neslihan, Rabadzhieva, Gizem (L) (Cansu, İlkin, Seda, Nursevil, Aslı)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Piccinini, Gibbemeyer, Skorupa, Plak, Chirichella, Egonu, Sansonna (L) (Vasilantonaki, Camera, Enright, Zannoni (L) Bonafacio)

SETLER: 21-25, 25-7, 25-16, 21-25, 10-15

SÜRE: 123 dakika (29, 25, 24, 31, 14)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6\'lı play-off turu ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında İtalya\'nın Igor Gorgonzola takımına 21-25, 25-7, 25-16, 21-25 ve 10-15\'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

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