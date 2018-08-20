Galatasaray - Göztepe maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray, Göztepe\'yi konuk etti. Hakem Ali Palabıyık\'ın düdük çaldığı karşılaşmada Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlendi.

TÜRK TELEKOM STADI\'NDA YENİ SEZONUN İLK MAÇI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan ve sahadan 3-1\'lik galibiyetle ayrılan son şampiyon Galatasaray, stadında da sezonun açılışını Göztepe ile yaptı. Sarı kırmızılılar geçen sezon ligde evinde çıktığı 17 maçın 16\'sını kazanmış ve birinde berabere kalmıştı.

EMRE AKBABA İLK KEZ KADRODA

4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Aytemiz Alanyaspor\'dan Galatasaray\'a transfer olan Emre Akbaba, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar maç öncesi yıldız oyuncuyu yanlarına çağırarak destek oldular.

TERİM\'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin ilk haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Garry Rodrigues\'i kadroya almayan deneyimli teknik adam, Serdar\'ın yerine Ahmet Çalık, Rodrigues\'in yerine ise Younes Belhanda\'yı ilk 11\'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicpn, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Donk, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren ilk 11\'i ile çıktı.

HAKAN BALTA\'YA PLAKET

Galatasaray Kulübü, futbolu bırakma kararı alan deneyimli isim Hakan Kadir Balta\'ya plaket takdim etti. Göztepe mücadelesi öncesi gerçekleştirilen törende Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hakan Balta\'ya plaketini verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Hakan Balta\'yı tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray\'ın Göztepe ile oynayacağı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu\'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular.

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