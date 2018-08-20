Galatasaray - Göztepe: 1-0

Yasin Öztekin\'e tepki

Emre Akbaba ilk kez forma giydi

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Donk (Dk. 72 Selçuk), Fernando, Belhanda, Onyekuru, Sinan (Dk. 61 Emre), Eren (Dk. 46 Gomis)

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alparslan, Borges, Tayfur (Dk. 89 Berkan), Halil (Dk. 83 Axel), Yasin (Dk. 73 Gouffran), Deniz

GOLLER: Dk. 42 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Belhanda, Mariano, Donk, Nagatomo (Galatasaray) - Yasin, Traore (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Göztepe\'yi 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 42\'nci dakikada Onyekuru kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray ikinci maçında ikinci galibiyetine uzanarak puanını 6\'ya yükseltti. Göztepe ise ikinci maçından da puan çıkartamadı ve puansız olarak ikinci haftayı noktaladı.

6\'ncı dakikada orta sahada topla buluşan Yasin bir süre topu sürdükten sonra vuruşunu yaptı, top Muslera\'da kaldı.

19\'uncu dakikada Belhanda\'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topla ceza sahası yayında buluşan Nagatomo\'nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Göktuğ sahip oldu. Pozisyonun devamındaki Göztepe atağında ceza sahası içerisine gelen topa tekte vuruş yapan Yasin, Muslera\'yı geçemedi.

32\'nci dakikada Onyekuru\'nun topuk pasında Nagatomo\'nun içeri çevirdiği topta savunma araya girdi.

40\'ıncı dakikada Sinan\'ın pasında Belhanda ceza sahası içerisinde topla buluştu ve topu çekerek rakibinden sıyrıldı. Faslı yıldız topu yeniden Sinan\'a aktarırken, bu oyuncunun vuruşu az farkla dışarı çıktı.

42\'nci dakikada Galatasaray kontra atağa hızlı çıktı. Onyekuru\'nun indirdiği topta Fernando savunma arkasına çok şık bir ara pas gönderdi. Onyekuru\'nun aşırtma vuruşu, Göktuğ\'nun üzerinden ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

47\'nci dakikada Maicon\'un kullandığı serbest vuruşta top üst ağlarda kaldı.

56\'ncı dakikada Nagatomo\'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Gomis\'in vuruşuna Göztepe savunması müdahalede bulundu ve top kornere gitti.

58\'inci dakikada Yasin\'in kullandığı köşe vuruşunda Tayfur kafa vuruşunu yaptı, top direkten döndü.

68\'inci dkikada Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta Göktuğ topu çeldi.

74\'üncü dakikada Tayfur\'un sol kanattan ortasında Halil\'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

89\'uncu dakikada Onyekuru\'nun sol kanattan içeri kestiği topa Emre\'nin şık vuruşu, kalecide kaldı.

Mücadele Galatasaray\'ın 1-0\'lık galibiyeti ile tamamlandı.

YASİN ÖZTEKİN\'E TEPKİ

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi biten ve Galatasaray Kulübü ile anlaşamayarak İzmir ekibi Göztepe ile anlaşan Yasin Öztekin\'e sarı kırmızılı taraftar maç boyunca tepki gösterdi.

Galatasaray\'dan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sarı kırmızılı taraftardan tepki gören Yasin Öztekin, Galatasaray - Göztepe karşılaşmasında ayağına her top geldiğinde Galatasaray taraftarının tepkisi ile karşılaştı. Deneyimli futbolcu 73\'üncü dakikada yerini Gouffran\'a bıraktığı sırada da sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

EMRE AKBABA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray\'ın yeni transferi Emre Akbaba, yeni takımının formasını ilk kez Göztepe\'ye karşı terletti. 30\'uncu dakikada teknik direktör Fatih Terim tarafından ısınmaya gönderilen ve 61\'inci dakikada Sinan Gümüş\'ün yerine oyuna dahil olan Emre Akbaba, ilk kez Galatasaray formasını giymiş oldu. Galatasaray taraftarı maç boyunca Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, yıldız oyuncu oyuna girdiği anda ise Türk Telekom Stadyumu\'nu adeta inletti.

FOTOĞRAFLI