T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray  - Dynamo Kursk: 67 - 92

İSTANBUL,(DHA) Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu GALATASARAY:Allie Quigley 9, Ewelina Kobryn 13, Işıl Alben 3, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 3, Gintare Petronyte 2, Tuğba Taşçı 2, Gizem Başaran,İrem Naz Topuz, Meltem Yıldızhan, Merve Uy

25 Ocak 2018 00:08

İSTANBUL,(DHA)

Salon: Ahmet Cömert Spor Salonu
GALATASARAY:Allie Quigley 9, Ewelina Kobryn 13, Işıl Alben 3, Kaela Davis 11, Jelena Dubljevic 6, Olivia Epoupa 3, Gintare Petronyte 2, Tuğba Taşçı 2, Gizem Başaran,İrem Naz Topuz, Meltem Yıldızhan, Merve Uygül
DYNAMO KURSK: Epiphanny Prince 8, Angel McCoughtry 22, Sonja Petrovic 12, Helena Ciak, Nneka Ogwumike 4, Natalia Zhedik 15, Maria Vadeeva 6, Elena Kirillova, Kseniia Levchenko, Anastasia Logunova, Tatiana Vidmer
1\'İNCİ PERİYOT: 16- 23
DEVRE: 26 - 47
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49 -67 

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13\'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray, Ahmet Cömer Spor Salonu\'nda konuk ettiği Dynamo Kursk\'a 67 - 92 mağlup oldu. Bu sonuçla Rus temsilcisi 13\'üncü maçta 13\'üncü galibiyetini elde ederken, temsilcimiz Galatasaray ise 13\'üncü maçta 7\'nci mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Dynamo Kursk\'tan Angel McCoughtry oldu.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet Cömert Spor Salonu GALATASARAYAllie QuigleyEwelina KobrynIşıl AlbenKaela DavisJelena DubljevicOlivia EpoupaGintare PetronyteTuğba TaşçıGizem Başaranİrem Naz Topuz Meltem Yıldızhan Merve Uygül DYNAMO KURSK Epiphanny

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24