Galatasaray - Banvit: 86-76

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin
GALATASARAY: Aaron Harrison 7, Zach Auguste 27, Göksenin Köksal 12, Nigel Hayes 8, Jaka Klobucar 6, Tai Webster 9, Ege Arar 2, Caner Erdeniz 8, Erolcan Çinko 6, Ayberk Olmaz, Emir Gökalp 1, Can Korkmaz
BANVİT: Devin Oliver 14, Alex Perez 12, Jordan Morgan 16, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, Şehmus Hazer 9, D.J Shelton 13, Mackenzie Moore 10, İsmail Cem Ulusoy, Metehan Akyel 2, Ragıp Berke Atar
1\'İNCİ PERİYOT: 29-15
DEVRE: 45-46
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 10\'uncu haftasında Galatasaray, evinde Banvit\'i 86-76 mağlup etti.