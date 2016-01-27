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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Türkiye ‘güvenli ülke‘

Almanya Başbakan Yardımcısı Gabriel, Türkiye’nin sığınmacılar için ‘güvenli ülke‘ ilan edilmesi önerisine destek verdi. SPD lideri Gabriel, Türkiye’den iltica başvurularına kapılarının açık kalacağını da vurguladı.

27 Ocak 2016 21:45


Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, sığınmacılar konusunda Türkiye'nin ‘güvenli ülke‘ ilan edilmesinden yana olduğunu açıkladı. Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Gabriel, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, AB Komisyonu'nun bu yöndeki önerisini desteklediğini belirtti.

Türkiye'nin ‘güvenli ülke‘ listesine dahil edilmesi, Türkiye'den gelen sığınmacıların doğrudan geri gönderilebilmesini mümkün kılacak.

'Kürtler hala başvurabilir'

Gabriel, Türkiye'nin ‘güvenli ülke‘ olarak sınıflandırılmasının Türkiye'den iltica başvurularının artık incelemeye alınmayacağı anlamına gelmediğini belirterek, takibat altındaki Kürtler gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Alman makamlarına başvurmaya devam edebileceğini, yapılan incelemeler sonrasında kendilerine iltica hakkı tanınabileceğini kaydetti.

'Alaysı bir öneri'

Sol Parti dış politika sözcüsü Sevim Dağdelen, Türkiye'deki insan hakları durumu açısından ‘güvenli ülke‘ önerisini son derece olumsuz sonuçlara yol açacak, alaysı bir öneri olarak nitelendirdi. Dağdelen, Türkiye'nin ‘muhalifler, gazeteciler, insan hakları aktivistleri, sendikacılar, Aleviler, özellikle de Kürtler için güvenli ülke olmadığını‘ belirterek, ‘Sığınmacıları Türkiye'ye geri gönderen, insan hakları ihlalleri suçuna bizzat ortak olmuş olur“ diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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