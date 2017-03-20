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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Schulz başbakan olacak

Almanya Dışişleri Bakanı ve SPD eski genel başkanı Sigmar Gabriel, Martin Schulz’un başbakan adaylığının partisine seçimde başarı getireceğini söyledi. Gabriel, Schulz’un başbakan olacağı görüşünde.

20 Mart 2017 16:27

Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) yeni genel başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz'a partisinin desteği tam. SPD, Kamuoyu araştırmalarında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i zorlayan Schulz'un seçimleri kazanacağı görüşünde. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Martin Schulz'un başbakan olacağından emin olduğunu dile getirdi.

Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Gabriel, partisinin yükselişe geçtiğini belirtti. İçişleri bakanı Schulz'un ocak ayında genel başkanlığa ve başbakanlığa adaylığını açıkladığından bu yana partiye 12 bin kişinin katıldığı bilgisini verdi.

Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz, pazar günü partisinin kongresinde yüzde 100 oy alarak tam destek ile genel başkanlığa seçildi. Sosyal Demokrat Parti tarihinde ilk kez bir aday yüzde 100 oran ile genel başkan oldu.

CDU'dan Schulz'a eleştiri

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Sekreteri Peter Tauber, sosyal demokratların başbakan adayı Schulz'un anketlerdeki başarısını temkinli değerlendirdi. Seçim kampanyalarının başında olunduğunu hatırlatan Tauber, Schulz'un henüz bir seçim programı olmadığını söyledi.

SPD Genel Sekreteri Katarina Barley ise Schulz'un henüz yeni olan başbakan adaylığına dikkat çekerek partisinin kendisiyle birlikte yeniden şekillendireceği parti programının haziran ayında hazır olacağını belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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