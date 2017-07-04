Gabriel: Katar krizi uzayabilir

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Katar krizine kısa zamanda çözüm bulunabileceğine ihtimal vermediğini söyledi.

Gabriel Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, ‘bütün tarafların mutabakat alanı aramakta olduğu izlenimini taşıdığını' belirtti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddelik talepleri yerine getirmesi için Katar'a verdikleri ültimatom bu akşam doluyor.

Talepler arasında Katar'ın “terörden desteğini çekmesi” de bulunuyor. Katar'ın ültimatoma uymaması durumunda yaptırımların daha da ağırlaştırılacağı açıklanmıştı.

Gabriel Körfez bölgesi turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bölge ülkelerinin radikal gruplarla daha kararlı mücadele etmelerini istedi.

Terör örgütlerine para akışı

Almanya Dışişleri Bakanı Abu Dabi'deki temasları sırasında ise terör örgütlerine para akışıyla mücadelede uluslararası finans kuruluşlarının yardımcı olabileceğini söyledi.

Gabriel haklı menfaatlerin terörün mali kaynaklarının kurutulmasını gerektirdiğini belirttikten sonra "Katar radikal gruplara yapılan yardımlara katılmadığını savunuyorsa da, hükümet üyeleri değil de Katar uyruklu şahısların bunu yaptıklarına dair işaretlerin bulunması nedeniyle konunun ciddi bir şekilde görüşülmesi gerektiğini” söyledi.

Sigmar Gabriel Abu Dabi'deki temaslarının ardından Katar'a geçerek Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile bir araya gelecek.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın Katar Emiri tarafından kabul edilme ihtimalinin de bulunduğu bildiriliyor.

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DW, Reuters/AG, GA