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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: AfD izlensin

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, "Polis sığınmacıları gerektiğinde vurmalı" açıklamasını yapan Frauke Petry'nin genel başkanlığını yürüttüğü AfD'nin Anayasayı Koruma Dairesi'nce izlenmesini talep etti.

31 Ocak 2016 14:07


Gabriel, sağ popülist Almanya için Alternatif Partisi (AfD) Genel Başkanı Petry'nin açıklamasından sonra, partinin ilgili organlarca izlenmesi yönündeki taleplerinin daha da güçlendiğini belirterek, "AfD, ülkenin özgürlükçü demokratik temel değerlerini benimsemede çok ciddi ikilem içinde bulunuyor" dedi.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Başbakan Yardımcısı Gabriel, Petry'nin "Tüm kadınlar en az üç çocuk doğurmalı" ya da "Polis mültecilere ateş açmalı" gibi sözlerini örnek gösterdi.

Petry'nin Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde dünyaya geldiğini vurgulayan Gabriel, "Aslında kendisi sınırdaki insanlara ateş edilmesinin ne demek olduğunu iyi bilmeli" diye konuştu.

AfD Genel Başkanı Petry, Mannheimer Morgen gazetesine verdiği demeçte, “Polis sınırın yasadışı olarak geçilmesini engellemek zorunda, eğer gerekirse silahını kullanmalı, yasada böyle yazar” diye konuşmuştu. Genel başkanın bu açıklaması birçok kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

AfD yükseliyor, CDU-SPD düşüyor

Öte yandan aşırı sağ eğilimli Almanya için Alternatif Partisi (AfD) son kamuoyu yoklamalarına göre oylarını rekor düzeyde artırdı. Buna karşın iktidarın büyük ortağı Hristiyan Birlik Partileri oy kaybına uğradı.

Mülteci krizinden önce pek varlık gösteremeyen AfD'nin oyu son anketlere göre yüzde 12'ye çıktı. Emnid tarafından Bild am Sonntag gazetesi için düzenlenen "Pazar günü eğilimleri" başlıklı kamuoyu araştırmasında AfD'nin oylarını istikrarlı bir şekilde arttırarak, rekor düzeye ulaştığı ortaya çıktı.

Böylece AfD, Almanya'da iktidar ortakları Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) sonra üçüncü siyasi parti konumuna yükseldi. Anket sonucuna göre yüzde 10 oy oranına sahip Sol Parti dördüncü, eş genel başkanlığını Türk kökenli Cem Özdemir'in yürüttüğü Yeşiller ise yüzde 9 oy oranıyla beşinci oldu.

AfD, sığınmacılar konusunda sert söylemleriyle yükselişe geçerken, Birlik Partileri CDU ve CSU, son üç yılın en düşük oy oranını elde etti. Emnid araştırmasına göre Birlik partileri geçen haftaya göre iki puan gerileyerek, yüzde 34 oranında oy aldı. İktidarın küçük ortağı SPD de oy kaybına uğrayarak yüzde 24'e geriledi.

Son seçimlerde yüzde 5 seçim barajını aşamayarak meclis dışı kalan Hür Demokrat Parti (FDP) ise ankette geçen hafta elde ettiği yüzde 5 oy oranını korudu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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