Gabon'da darbe girişimi

Afrika ülkesi Gabon'da ordu yönetime el koyduğunu açıkladı. Ordu sabah saatlerinde ulusal radyondan darbe bildirisini okudu. Devlet Başkanı Ali Bongo'nun ise azledildiğini açıkladı.

Silahlı Kuvvetler bildirisini Ulusal Radyo'dan okuyan Üsteğmen Ondo Obiang Kelly, birkaç saat içerisinde Ulusal İnşa Konseyi'nin kurulacağını belirterek, Fas'ta tedavi gören Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun 31 Aralık’ta yaptığı konuşmadan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Ordu sözcüsü ayrıca "Başkanın görevini yürütebileceğinden şüphe duyduklarını" da belirtti. Bongo geçen senenin kasım ayından beri Fast'ta tedavi görüyor.

Darbe ile ilgili bildiri yerel saat ile saat 4.30'da okundu.

Okuduğu bildiriden sonra Cumhuriyet Muhafızları'nın eski komutanı General Ntumpa Lebani'yi Millet Meclisi'ne davet eden Üsteğmen Kelly, ticaret odalarının, sivil toplum temsilcilerinin ve din adamlarının da Meclis’teki toplantıya katılmak üzere harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo, hastalandığı 24 Ekim'den bu yana ilk defa 1 Ocak günü kameralar karşısına geçerek ulusa sesleniş konuşması yapmış, Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

"Darber bastırıldı"

Gabon Hükümet Sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou darbe girişiminin bastırıldığını ve durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Mapangou'nun söylediğine göre radyo istasyonuna giren 5 askerden 4'ü tutuklandı ve biri hala aranıyor.