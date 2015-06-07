G7 zirvesi başladı



Liderler güneşli havada yaptıkları yürüyüşün ardından Garmisch-Partenkirchen'deki Elmau Şatosu'nda görüşmelere başladı. Zirvenin resmi açılışı öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelmiş, bira ve sosis eşliğinde gündemi ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmişti.

Zirveye gözlemci olarak katılan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "G7 ve Avrupa Birliği dünyanın hakimi değil" dedi ancak gerek G7 ülkelerinin gerekse tüm AB'nin sorumluluk taşıdığına işaret etti. Juncker iş hukuku ve çevre koruma konularında asgari standartlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. "Böyle devam edemez. Refahımızı dünya üzerindeki diğer toprak parçalarında yaşanan sosyal dampingler üzerine inşa edemeyiz" şeklinde konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Rusya'nın zirvede yer almayışından üzüntü duyduğunu dile getirdi. G7'nin bir ortak değerler topluluğu olduğuna dikkat çeken Tusk, Rusya'nın halihazırda sergilediği agresif tutuma dikkat çekti. G7 grubu 1998-2014 yılları arasında Rusya'nın da katılımıyla G8 grubu olarak genişletilmişti. Ancak Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra Rusya'yı Sekizler Grubu'ndan atan oluşum yeniden G7 ülkeleri adını aldı.

Zirvenin gündemine dünya ekonomisinde büyüme için itici güçler, Ukrayna krizi için yanıt arayışları ve terörle mücadele konularının damgasını vurması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel sağlık girişimleri ve Aralık ayında Paris'te düzenlenecek İklim Zirvesi öncesinde iklim konusunun da gündeme alınmasına önem verdiği kaydediliyor.

Zirve için Garmisch-Partenkirchen'de olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere alınan güvenlik önlemlerini savundu. Güvenlik önlemlerinin 300 milyon eurodan fazlaya mal olduğu tahmin ediliyor.