G20 bitti, protestolar sürdü

G20 Zirvesi'ne ev sahipliği eden Hamburg'da zirve bitmesine rağmen, protestolar dün gece de devam etti. Hamburg polisi yaptığı açıklamada, sayıları birkaç yüzü bulan göstericilerin Schanzenviertel'de toplanarak polislere fişek ve şişe fırlattığını belirtti. Göstericiler otomobilleri ateşe verirken, bazı dükkanların camlarını da kırdı. Polis göstericilerin yol açtığı zararın on binlerce euro olabileceğini belirtti. Polis olaylar sırasında yaralananlar olduğunu belirtirken, göstericiler arasında gözaltına alınanların olduğunu bildirdi.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere polisin göstericilere muamelesini savundu. Bild am Sonntag'a demeç veren De Maiziere, "sınır tanımayan bu boyuttaki şiddette", alınan bütün güvenlik önlemlerine ve hazırlıklara rağmen, her taşkınlığın başarılı biçimde bastırılamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı, "Hukuk devleti kontrolü kaybetmedi" dedi. Bakan şiddetin tek sorumlusunun kaosa yol açanlar olduğunu belirterek, göstericilere işaret etti. De Maiziere, "Gösterici değil, suç örgütü üyesiydiler" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada, protestolarda bazı göstericilerin şiddete başvurarak, zarara yol açmasını sert bir dille kınadı. Başbakan şiddet kurbanlarının uğradığı zararın en hızlı biçimde karşılanacağını belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi iç politika uzmanı Stephan Mayer şiddete başvuran solcu göstericilere sert bir tepki gösterilmesini talep etti. Mayer, Alman Haber Ajansı'na (DPA) verdiği demeçte, "Kimliği tespit edilen suçlular sert bir cezai kovuşturmaya maruz kalarak, cezalandırılmalı" dedi.

Steinmeier Hamburg'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steienmeier gösterilerin yapıldığı semtleri ziyaret etmek üzere Hamburg'a gitti. Emniyetten yetkililerle görüşecek olan Steinmeier G20 protestoları ve alınan önlemler hakkında bilgi alacak. Hamburg'a hükümet eden Belediye Başkanı Olaf Scholz'un eşlik ettiği Steinmeier şiddetin karıştığı gösterilerde yaralanan polis ve vatandaşları da ziyaret edecek.

Juncker'in açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker G20 protestolarına şiddetin karışmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Zirvenin yapılacağı yer olarak Hamburg gibi büyük bir kentin seçilmesi yönündeki eleştirileri geri çeviren Juncker, 10 bin heyet üyesinin geldiği böylesine zirvelerin bir köy ya da kuzeyde bir adada yapılmasının uygun olmayacağını belirtti.

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dpa/epd/afp, HT/BW