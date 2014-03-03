G-8 hazırlıkları durduruldu



Sanayileşmiş yedi ülkenin oluşturduğu G-7, Rusya'nın Soçi kentinden düzenlenmesi planlanan G-8 Zirvesi için yapılan hazırlıkları durdurdu. Karar, Beyaz Saray'dan yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. G-8, sanayileşmiş yedi ülke (ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada) ve Rusya'dan oluşuyor.

G-7 üyelerinin ortak açıklamasında Rusya'nın Kırım Yarımadası’na müdahalesi, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal olarak nitelendirildi. Açıklamada Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerine de uymadığı belirtildi.

G-7 ülkeleri ve AB, Moskova'ya güvenlik ve insan hakları konusundaki kaygılarını doğrudan Kiev'le görüşmesi ve BM veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) arabuluculuğunu kabul etmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, “Bu çabalara da yardımcı olmaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya'nın gerektiğinde G-8'den çıkarılması yönündeki görüşlere ise karşı çıktı. Steinmeier, “Ben, G-8'in Batı'nın Rusya ile hâlâ dolaysız görüşebileceği tek platform olduğunu söyleyenlerdenim” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı. Merkel'in görüşmede Putin'e, Rusya'nın Kırım'a müdahalesinin devletler hukukunun ihlali anlamına geldiği suçlamasında bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ABD Başkanı Barack Obama'nın, İngiltere Başbakanı David Cameron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski ile yaptığı görüşmelerde de Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne ilişkin kaygıların ele alındığı bildirildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında liderlerin, Ukrayna ile Rusya arasında diyaloğun acilen başlaması gerektiğini vurguladıkları belirtildi.

NATO da Kırım'daki gelişmeleri sert bir dille kınadı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından açıklanan ve 28 üye ülkenin onayladığı bildiride, Kırım'da Rusya'nın askeri gerginliği tırmandırmasından endişe duyulduğu belirtildi.