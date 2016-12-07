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BBC Türkçe

G-7'de yaprak dökümü

Haziran 2015'teki G-7 zirvesi sırasında çekilen aile fotoğrafı artık çok daha farklı. Bir sonraki fotoğraf daha da farklı olacak.

07 Aralık 2016 12:12

Haziran 2015'teki G-7 zirvesi sırasında çekilen aile fotoğrafı artık çok daha farklı. Bir sonraki fotoğraf daha da farklı olacak.

Yedi ülkenin liderlerinin beşi ya istifa etti ya da yakında görevi bırakıyor.

Kanada Başbakanı Stephen Harper seçim kaybederek, İngiltere Başbakanı David Cameron ise Brexit referandumunda yenilgiye uğrayıp isitfasını vererek iktidardan ayrılmıştı.

Bir diğer referandum kaybeden Avrupa lideri olan İtalya Başbakanı Matteo Renzi de istifa edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Barack Obama'nın görev süresi 20 Ocak 2017'de doluyor. Başkanlık koltuğuna Donald Trump oturacak.

François Hollande ise gelecek yıl yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

İktidar için mücadeleye devam edenler ise sadece Almanya ile Japonya'nın başbakanları Angela Merkel ile Şinzo Abe.

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