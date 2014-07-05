Futbolun süper güçleri eşleşti



Çeyrek final karşılaşmalarının ilk ikisinin tamamlanmasıyla FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nın yarı finalinde futbolun iki süper gücü Brezilya ile Almanya eşleşti. Almanya'nın Fransa engelini 1-0'la aşmasının ardından kupanın ev sahibi Brezilya çeyrek finalin diğer maçında Kolombiya'yı 2- 1 yenerek yarı finalde ‘Panzerler'in rakibi oldu.

Turnuvanın ilk yarı finalisti Almanya, Rio de Janeiro'da ünlü Maracana Stadı'nda Fransa'yı 1-0 yenerken, özellikle ikinci yarıda bir hayli zorlandı. Zaman zaman Almanları bunaltan bir baskı kurmalarına rağmen Fransızlar eşitliği ve maçı uzatmalara götürecek golü bulamadı.

‘Sambacılar' savunmacılarıyla güldü

Brezilya ile Kolombiya'yı karşı karşıya getiren Forteleza'daki maçta ilk golü henüz 7'nci dakikada süper yıldız Neymar'ın köşe vuruşunu kale alanı içinden diziyle ağlara gönderen Thiago Silva attı. Aynı futbolcu, Kolombiya kalecisi Ospina'nın topu oyuna sokmasını kural dışı bir hareketle engellemeye çalışınca sarı kart gördü (64.) ve cezalı duruma düştü. Başarılı savunmacı 8 Temmuz günü Almanya ile oynanacak yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Rodriguez'in golü yetmedi

Savunmanın bir başka önemli ismi David Luiz'in 32 metre mesafeden kullandığı müthiş serbest vuruş sonrası 69'uncu dakikada 2-0 öne geçen Brezilya, kalecisi Julio Cesar'ın 80'inci dakikada sebep olduğu penaltı sonrası yediği golle galibiyeti zora soktu. Turnuvanın başarılı ismi James Rodriguez, farkı 1'e indirerek tarihinde ilk kez çeyrek final oynayan takımını yeniden umutlandırdı. Ancak Kolombiya'nın son dakikalarda arttırdığı baskı sonuçsuz kalırken, turnuvayı 6 golle tamamlayan Rodriguez son düdükle birlikte gözyaşlarına boğuldu.

Neymar sakatlandı

Brezilya'nın yıldız futbolcusu Neymar 88'inci dakikada Zuniga tarafından beline yediği bir diz darbesinden sonra acılar içinde kıvranarak oyunu terketmek zorunda kaldı. Kontrolleri süren yıldız futbolcunun yarı finalde Almanya karşısına çıkması belirsizliğini korurken, Almanlar, 1954 yılında İsviçre'de ilk kez Dünya Şampiyonu ünvanını kazandıkları günün 60'ıncı yıldönümünde elde ettikleri başarıyı sokaklarda kutladılar.

Erken final olarak nitelendirelebilecek Almanya – Brezilya yarı final mücadelesi 8 Temmuz Salı günü TSİ 23:00'da Belo Horizonte kentinde oynanacak.

Yarı finalin diğer ayağı belli oluyor

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası'nda bugün gözler yarı finalin diğer ayağını belirleyecek olan karşılaşmalara çevrildi. Günün ilk maçında Arjantin, turnuvanın gizli favorisi olarak gösterilen Belçika ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Başkent Brasilia'daki mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Çeyrek finalin diğer maçında son finalist Hollanda, turnuvanın sürpriz ekibi Kosta Rica karşısında son dört mücadelesi verecek. Salvador kentindeki mücadele TSİ 23:00'da başlayacak.

Yarı finalin diğer mücadelesi 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.