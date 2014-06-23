Futbolseverler, plajı otele çevirdi

Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek isteyen futbolseverler, Rio kentindeki otellerin istediği ücretleri duyunca şok yaşadı. Taraftarlar, otellerin kupa sebebiyle fiyat yükseltmesi üzerine çareyi ünlü Copacabana Plajı'nda konaklamakta buldu.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği turnuva, Brezilyalıları pek memnun etmedi. Zira kupaya harcanan paranın; eğitim, sağlık, konut gibi temel ihtiyaçlar için kullanılması gerektiğini savunanlar, her gün yaptıkları eylemlerle FIFA'yı protesto ediyor. Ancak Dünya Kupası'nı fırsat bilenler de yok değil. Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası için Rio kentine gelen ancak kupa sebebiyle artan otel fiyatları yüzünden uygun yer bulamayan taraftarlar, çareyi şehrin ünlü Copacabana Plajı'nda konaklamakta buldu.