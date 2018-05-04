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Spor

Futbolda U-19 Grup Müsabakaları Burdur'da başladı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Futbolda U-19 Türkiye Şampiyonası 1'inci Kademe Grup maçları Burdur'da başladı

04 Mayıs 2018 12:55

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

Futbolda U-19 Türkiye Şampiyonası 1\'inci Kademe Grup maçları Burdur\'da başladı.
Burdur Gazi Atatürk Stadı\'nda oynanan ve dört gün sürecek karşılaşmalarda iki grupta 6 takım mücadele edecek. A Grubu\'nda Afjet Afyonspor, Konya Ereğlispor ve Isparta Davrazspor, B Grubu\'nda ise Denizli Yeşilköyspor, Muratpaşa Belediyespor ve Yeni Milasspor yer alıyor. Turnuvanın açılış maçında Afyon Afjetspor, Konya Ereğlispor\'u 2-1 mağlup ederken, diğer maçta ise Muratpaşa Belediyespor ile Denizli Yeşilköyspor 1-1 berabere kaldı.
Gruplarında birinci olan takımlar final müsabakası oynayacak. Burdur Grubu\'nu birinci bitiren takım, yeri ve zamanı daha sonra belli olacak merkezde Türkiye finallerinde mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Muratpaşa Bld.Spor-Denizli Yeşilköyspor maçından
- Denizli Yeşilköysporun golü
- Gol sevinci
- Muratpaşa Bld sporun golü
- Gol sevinci
- Detaylar

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