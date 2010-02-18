T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolda şike skandalı

İnternet üzerinden yasa dışı olarak futbol ve at yarışları bahisleri oynadıkları iddiasıyla 73 futbolcu gözaltına alındı.

18 Şubat 2010 02:00

 T24 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır merkezli 11 düzenlenen ilde internet üzerinden yasadı dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik operasyonda aralarında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen futbolcular ve bazı kulüp yönetecilerinin de bulunduğu 73 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı, Emniyet Müdürlüğü AsayişŞube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden futbol karşılaşmaları ve at yarışlarına ilişkin yasadışı bahis oynatan ve oynayalar ayönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Çalışmada yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu Kıbrıs merkezli internet üzerinden yasadısı bahis oynatıldığı belirlendi.


Gaziantepsporlu futbolcular var

Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde bugün polis 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gaziantep'de düzenlenen operasyonda Türkcell Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, kaleci Muhammet Şentürk, Gaziantepspor'un eski kaleci antrenörü Erol Bilir, Gaziantepspor'dan Hatayspor´a kiralık olarak verilen Mehmet Karakeçili, Bank Asya Ligi ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor´da forma giyen Serkan İşyapan ve Mehmet Coşkun, kaleci Hayrettin Çınar, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Kayseri Erciyesspor´a kiralık giden Gökhan Ünver ile yasa dışı bahis oyunlarına aracılık ettiği bildirilen bir kişi de olmak üzere topam 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan futbolcuların, yasa dışı bahis olaylarına iştirak ettikleri, maçların sonucunu önceden tespit eden suç örgütünün içerisinde yer aldıkları öne sürüldü.

Operasyon kapsamında Mersin´de de daha önceden bildirilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yapılan operasyonda, 15 işletmeci gözaltına alındı.


Diyarbakır'da 22 gözaltı

Operasyonun merkezi Diyarbakır'da polis 22 kişiyi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında futbolcu bulunmadığı belirtildi. Toplam 11 ilde gözaltına alınan aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 73 kişi soruşturmalarının yapılması için Diyarbakır'a getirilmeye başlandı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun sürdüğünü belirterek, olayla ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24