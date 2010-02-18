Futbolda şike skandalı

T24 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır merkezli 11 düzenlenen ilde internet üzerinden yasadı dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik operasyonda aralarında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da forma giyen futbolcular ve bazı kulüp yönetecilerinin de bulunduğu 73 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı, Emniyet Müdürlüğü AsayişŞube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden futbol karşılaşmaları ve at yarışlarına ilişkin yasadışı bahis oynatan ve oynayalar ayönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Çalışmada yapılan istihbarat ve teknik takip sonucu Kıbrıs merkezli internet üzerinden yasadısı bahis oynatıldığı belirlendi.





Gaziantepsporlu futbolcular var



Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde bugün polis 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gaziantep'de düzenlenen operasyonda Türkcell Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Soner Örnek, kaleci Muhammet Şentürk, Gaziantepspor'un eski kaleci antrenörü Erol Bilir, Gaziantepspor'dan Hatayspor´a kiralık olarak verilen Mehmet Karakeçili, Bank Asya Ligi ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor´da forma giyen Serkan İşyapan ve Mehmet Coşkun, kaleci Hayrettin Çınar, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan Kayseri Erciyesspor´a kiralık giden Gökhan Ünver ile yasa dışı bahis oyunlarına aracılık ettiği bildirilen bir kişi de olmak üzere topam 12 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan futbolcuların, yasa dışı bahis olaylarına iştirak ettikleri, maçların sonucunu önceden tespit eden suç örgütünün içerisinde yer aldıkları öne sürüldü.



Operasyon kapsamında Mersin´de de daha önceden bildirilen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yapılan operasyonda, 15 işletmeci gözaltına alındı.





Diyarbakır'da 22 gözaltı



Operasyonun merkezi Diyarbakır'da polis 22 kişiyi gözaltına alındı. Diyarbakır'da gözaltına alınanlar arasında futbolcu bulunmadığı belirtildi. Toplam 11 ilde gözaltına alınan aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 73 kişi soruşturmalarının yapılması için Diyarbakır'a getirilmeye başlandı.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, operasyonun sürdüğünü belirterek, olayla ilgili geniş kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.





