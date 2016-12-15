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Spor

Futbolda devrim; video teknolojisiyle ilk karar verildi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers ve Atletico Nacional karşılaşmasında hakem Viktor Kassai, mücadelede penaltı pozisyonunda ilk kez görüntü tekrarı teknolojisini uyguladı

15 Aralık 2016 12:49

Futbol sahalarına teknoloji adım adım giriyor. Viktor Kassai, Kashima Antlers-Atletico Nacional maçında kararı uygulayan ilk hakem oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Kashima Antlers, Atletico Nacional'ı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez yarı finalist oldu.

Japon ekibini Kolombiya temsilcisi karşısındazafere taşıyan golleri 33. dakikada penaltıdan Doi, 83'te Endo ve 85'te Suzuki kaydetti.

Karşılaşmanın Macar hakemi Viktor Kassai, mücadelede penaltı pozisyonunda ilk kez görüntü tekrarı teknolojisini uyguladı.
 

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