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Spor

Futbolda 11 Ege takımı kabus görüyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) PROFESYONEL futbol liglerindeki 20 Ege takımının 11'i düşme korkusu yaşıyor

06 Şubat 2018 14:57

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

PROFESYONEL futbol liglerindeki 20 Ege takımının 11\'i düşme korkusu yaşıyor. Süper Lig\'de 6 sezondur yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 12 maçta galibiyet yüzü göremedi. Akigo, devler arenasında 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor. Spor Toto 1. Lig\'de Denizlispor, devre arasında yaptığı transferlere rağmen 17 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde düşme potasında yer alıyor. Denizlispor, 10 haftadır düşme hattından çıkamadı. Grandmedical Manisaspor, borçları nedeniyle bu sezon 9 puanı silinince ligin dibine demir attı. Puanları silinmese 23 puanla rahat bir durumda olacak Manisaspor, 14 puanla sondan ikinci sırada. Manisa\'da 10 futbolcu da mali sıkıntılar yüzünden takımdan ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 3 Egeli birden düşme-kalma yarışında. Transfer yasaklısı Karşıyaka, bu sezon aldığı 6 puan silme cezası sonrası 16 haftadır düşme hattından çıkamadı. Nazilli Belediyespor, bu hafta aldığı Niğde Belediyespor galibiyetine rağmen düşme hattında bulunuyor. 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen, bu sezon deplasmanda hiç kazanamayan Fethiyespor, hattın 1 puan üzerinde. Kırmızı Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 3 puanı silinen Bucaspor, 17\'şer puanla düşme barajının 2\'şer puan üzerinde yer alıyor.
TFF 2. Lig 1. Grup\'ta Bergama Belediyespor, 2. Grup\'ta Muğlaspor, 3. Grup\'ta ise Aydınspor 1923, alt sıralarla olan bağlarını koparmaya çalışıyor.

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