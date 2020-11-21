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Futbolcu Batuhan Karadeniz'den Survivor açıklaması

21 Kasım 2020 17:12

Survivor'a katılacağı iddia edilen futbolcu Batuhan Karadeniz, "Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

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