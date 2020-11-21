Futbolcu Batuhan Karadeniz'den Survivor açıklaması

Survivor'a katılacağı iddia edilen futbolcu Batuhan Karadeniz, "Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen ve şu sıralar Hekimoğlu Trabzon'da oynayan Batuhan Karadeniz, kariyer planı ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Karadeniz, "Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna, "Hayatımız Survivor olmuş. Pandemi sürecinden dolayı gerçekten Survivor'a gidilebilir" dedi.

Karadeniz şunları söyledi:

"Bitmeyecek gibi devam eden bir süreç. Tedirginiz. Çocuğum var. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum."

"Hayatımda daha futbol odaklı çok daha önemli planlarım var. Süper Lig'de yeniden forma giymek gibi bir hayalim var. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak gibi bir düşüncem yok. Ben daha çok medya sektöründe yer almak istiyorum."