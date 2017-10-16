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Spor

Futbola Ege damgası

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - PROFESYONEL futbol liglerinde Ege takımları bu sezon tarihte görülmemiş bir istatistiğe imza atıyor

16 Ekim 2017 15:38

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - PROFESYONEL futbol liglerinde Ege takımları bu sezon tarihte görülmemiş bir istatistiğe imza atıyor. Egeliler, tüm liglerde zirvede veya zirve mücadelesinde yer alıyor. Amatörden gelip Süper Lig\'de yıllarca temsilcisi dahi kalmayan İzmir\'in büyük hasretine son veren Göztepe, 14 sene sonra döndüğü devler arenasına müthiş bir başlangıç yaptı. Lige yeni çıkan takımların yaşadığı sıkıntıların aksine 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Göz-Göz, 22 puanlı lider Galatasaray\'ın gerisinde 16 puanla ikinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızı ekibin eski teknik patronu Okan Buruk\'un çalıştırdığı Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor\'u deplasmanda 6-1 gibi tarihi bir skorla yenerek haftayı 16 puanla, averajla üçüncü sırada tamamladı. İki Ege ekibi bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devleri solladı.
TFF 1\'inci Lig\'de kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmama felsefesi, altyapı ağırlıklı kadrosuyla alkışlanacak başarılara imza atan Altınordu, 8\'inci haftayı 14 puanla 3\'üncü sırada geçti. Şeytan lakaplı İzmir kulübünün lider Ümraniyespor\'la arasında 3, 2\'nci sıradaki Giresunspor\'la ise 2 puan fark bulunuyor. Tarihinde ilk kez 3\'üncü Lig\'e kadar düştükten sonra küllerinden doğan Altay, 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 17 puanla, zirvenin 2 puan gerisinde 3\'üncü basamakta yer alıyor. Kırmızı Grup\'ta Menemen Belediyespor, 19 puanla lider Keçiörengücü\'nün yalnız 1 puan gerisinde 2\'nci durumda. 3\'üncü Lig\'de ise 3 grup lideri birden Ege\'den çıktı. 1\'inci Grup\'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2\'nci Grup\'ta Turgutluspor, 3\'üncü Grup\'ta ise Utaş Uşakspor haftalardır liderliği kimseye bırakmadı.

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