Fürth avantajlı dönüyor



Alman Birinci Futbol Ligi'nde önümüzdeki sezon mücadele edecek son takımı belirlemek için oynanan play-off maçlarının ilkinde birinci lig temsilcisi Hamburg, ikinci lig ekibi Greuther Fürth'ü konuk etti.

Imtech Arena'da yapılan ve 56 bin 429 kişinin izlediği maçta Hamburg saha avantajını kullanamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Bundesliga'da sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Hamburg ile ikinci ligi üçüncülükle bitiren Greuther Fürth'ün iki maç üzerinden oynadıkları karşılaşmanın ilkinde konuk takım Fürth ilk devre daha cesur ataklar geliştirirken ev sahibi takımın sergilediği futbol taraftarlarını memnun etmedi. İlk yarıda Fürth'ün dikkat çeken ismi olan Azemi yakaladığı iki önemli pozisyonda Hamburg kalecisi Drobny'yi geçemedi.

İkinci yarıya da konuk takım etkili başladı. Niko Gießelmann ve Nikola Djurdjic gol fırsatlarını değerlendiremezken son yarım saatte toparlanma belirtisi gösteren kuzey Almanya ekibi özellikle 60'ncı dakikadan itibaren rakip kalede daha etkili gözüktü. Hakan Çalhanoğlu ve kaptan Rafael van der Vaart'ın yönlendirdiği ataklarda golcü Pierre Michel Lasogga yakaladığı önemli fırsatları değerlendiremedi. Genç forvetin bir golü de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.En azından bir gol isteyen ev sahibi takım son dakikalara doğru rakip kalede baskısını iyice artırırken Fürth savunması Jiracek ve van der Vaart'ın bu bölümde topu ağlarla buluşturmasına izin vermedi.

Hakan Soma'yı unutmadı

90 dakikası 0-0 sona eren maça Hamburg'un Türk milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Soma'daki maden kazası nedeniyle siyah bantla çıktı.

Maçın başarılı isimlerinden Fürth kalecisi kaptan Wolfgang Hesl “henüz istediğimizi elde etmedik. Ancak rekabete ortak olduğumuzu ve bunu istediğimizi göstermiş olmamız önemliydi” değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Mayıs Pazar günü TSİ 18:00'da Greuther Fürth'ün sahasında oynanacak. Hamburg rakibine üstünlük sağlaması durumunda birinci ligde kalacak. Aksi halde Greuther Fürth bu sezon FC Köln ve Paderborn'dan sonra birinci lige yükselen üçüncü takım olacak.