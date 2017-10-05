Furkan'dan çifte kupa

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (DHA)- TURGUTLU\'nun motosiklet sporundaki milli gururu Furkan Eryılmaz, sezonu Türkiye Motosiklet Federasyonu 2017 Pist Şampiyonası 600 A sınıfında şampiyon, 600 sınıfında ise ikinci olarak tamamladı.

Son olarak İzmir Ülkü Yarış Pisti\'nde düzenlenen 2017 Türkiye Pist Şampiyonası\'nın son ayağında iki kategoride birden birincilik elde eden Furkan, \"Şampiyonaya kendimi çok iyi hazırladım. Start aldığım 10 yarışın birini düştüğümden dolayı ikinci olarak tamamladım. Kalan yarışların 8 tanesini de ilk sırada bitirip 600 A grubunda şampiyon ve 600\'de 1 yarış eksikle genel klasmanda ikinci oldum. Daha yolun başında sayılırım. Öğreneceğim ve yaşayacağım çok şey var. Kazandığım yarışlar beni doyurmuyor, aksine daha çok başarıyı istiyorum. Uluslararası arenada da başarı hedefliyorum\" diye konuştu.

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