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Spor

Furkan'dan çifte kupa

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) TURGUTLU'nun motor sporlarındaki gururu Furkan Eryılmaz, hafta sonunda İzmir'de gerçekleşen yarışlardan çifte kupayla döndü

19 Eylül 2017 14:36

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

TURGUTLU\'nun motor sporlarındaki gururu Furkan Eryılmaz, hafta sonunda İzmir\'de gerçekleşen yarışlardan çifte kupayla döndü. 17 Eylül Pazar günü İzmir Ülkü Yarış Pisti\'nde düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışlarında fırtına gibi esen genç sporcu, önce 600A, ardından her grubun en hızlılarından oluşan 20 pilotun katıldığı TMFGP600 sınıfında birinci olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 

Şampiyonanın yine İzmir\'de düzenlenen 2. etabında geçirdiği kaza sonrası motosikletinde meydana gelen mekanik arızaların babası Zeki Eryılmaz ve ağabeyi Şevket Eryılmaz\'ın çabasıyla giderilmesiyle eski hızına kavuştuğunu söyleyen Furkan Eryılmaz, \"Benim için iyi bir yarış oldu. İki kategoride birden ilk sırayı aldım. Hedefim sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını Turgutlu\'ya götürmek\" dedi.

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