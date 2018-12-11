Furkan Korkmaz maçın adamı seçildi

NBA (Amerikan Basketbol Ligi) ekiplerinden Philadelphia 76ers forması giyen Türk basketbolcu Furkan Korkmaz, 76ers'ın Detroit Pistons'ı 116-102 yendiği karşılaşmada maçın adamı seçildi.

Philadelphia'nın sahası Wells Fargo Center'ta oynanan karşılaşmada, Jimmy Butler'ın sakatlanmasıyla süresi artan Furkan Korkmaz, süre, sayı, ribaund ve sayı 4 kategorilerinde kariyer rekorunu kırdı. Maçta 26 dakika sahada kalan Furkan, 7/4 üç sayı isabetiyle 18 sayı, 7 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile oynadı.



Maçın oyuncusu seçilen Korkmaz karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş tarafından saha içi röportajına alındı, ayrıca takımının geleneği gereği maçın oyuncusu olarak salondaki çanı çaldı.



Philadelpha 76ers'ta Joel Embiid 24 sayı, 8 ribaund, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaund, 7 asistle öne çıkan oyuncular oldu.



Detroit Pistons'ta Luke Kennard 28 sayı, 8 ribaund, 3 asist, Andre Drummond 21 sayı, 17 ribaund ile mücadele ederken, dinlendirilen Blake Griffin karşılaşmada forma giymedi.