Fulya Özdemir'in katiline ömür boyu hapis cezası

Antalya'da Kaş ilçesinde, 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), ömür boyu hapse mahkum oldu.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i, 15 Ekim 2016'da öldürdüğü iddiasıyla Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, 'haksız tahrik' indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fulya Özdemir'in ailesinin avukatları, sanık Atilla Makta'ya, cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmedilerek 18 yıl hapis cezası verilmesiyle ilgili kararı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararı doğrultusunda cezayı onadı. Aile, kararı bu kez Yargıtay'a taşıdı.

Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, Yargıtay savcısının hem yerel, hem de Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına itiraz ettiğini söyledi. Dalyan, Yargıtay savcısının ailenin temyiz isteği doğrultusunda sanığa daha fazla ceza verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiğini aktardı.

"Bu defa adalet yerini buldu"

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararını ardından Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden duruşma yapıldı. Yerel mahkeme, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına uyarak katil Atilla Makta'yı bu kez ömür boyu hapse mahkum etti. Karanın ardından baba Eyvaz Özdemir adaletin sonunda tecelli ettiğini söyledi. Kızının 26 Ekim doğum olduğunu da belirten baba, "Kızıma sarılıp nice güzel yaşlar dileyemediğim için çok üzgünüm. Hunharca bir cani tarafından katledilişinden bu tarafa 5 acı dolu yıl geçti. Bu gün sana bir haberim var mis kokulu çiçeğim. Doğum gününde Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi seni katleden caninin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Bu defa adalet yerini buldu. İnşallah azmettirenlerde kat be kat belalarını ve cezalarını bulacaklar. Kızım mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat. Sen her zaman kalbimde ve benimlesin. Rahat uyu mis kokulu çiçeğim" dedi.